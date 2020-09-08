وزير الرى السودانى يكشف السبب الرئيسى للفيضانات وينفى تحطم خزان جبل الأولياء

أكد ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السودانى ، إن غزارة الأمطار فى الهضبة الإثيوبية ، هى السبب الأساسي للفيضانات فى بلاده ، متوقعا انخفاض تدريجي لمستوي الفيضان ، موضحا فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الثلاثاء، أن مناسيب النيل سجلت اليوم 17،65 سم مقارنة بـ 17،67سم ليوم أمس ، بينما ستنخفض في الخرطوم غدا لـ 17،61سم وذلك نتيجة للانخفاض التدريجي في منسوب المياه في خزاني سنار والروصيرص .

وقال ياسر عباس ، أنه تم كسر حدة الفيضان هذا العام بتخزين المياه في سدى الروصيرص ومروي مما كان له الاثر الكبير في تخفيف حدة الكارثة ، نافيا فى الوقت نفسه وجود تحطم جزئى فى خزان جبل الأولياء ، وقال إنها شائعة ذات غرض لإثارة البلبلة والخوف .

وأضاف عباس ، أن كل السدود في البلاد تعمل بكفاءة عالية تراعي الأسس الفنية لتشغيل السدود فيما يتصل بالسلامة وقياس تركيز الطمي في المياه، مبينا ان إدارة الفيضانات والخزانات تعمل بكفاءة عالية. مشيرا إلى حدوث فيضانات في طوكر ودارفور بسبب الأمطار الغزيرة ، لافتا الى أن ارتفاع مناسيب النيل في الخرطوم سببه التمدد العمرانى مما ادي الي تضييق مجري النهر و ارتفاع مستوي المياه في المجرى .



