رونالدو يقود البرتغال لعبور السويد فى ليلة تاريخية بدورى الأمم الأوروبية

قاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، منتخب بلاده لتحقيق الفوز على نظيره السويدى، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذى أقيم بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب " فريندز آرينا"، ضمن منافسات بطولة دورى الأمم الأوروبية، حيث سجل الدون هدفى الانتصار لصالح "برازيل أوروبا" في الدقيقتين 45 من ركلة حرة مباشرة، و71 من زمن المباراة عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليرفع رونالدو رصيده إلى 101 هدفا على المستوى الدولى ويصبح ثانى لاعب في تاريخ كرة القدم الذى يتخطى حاجز المئوية التهديفية مع منتخب بلاده.

كما أصبح رونالدو على بعد 8 أهداف فقط من معادلة الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الدولية برصيد 109 هدفا.

وعاد رونالدو لتشكيل المنتخب البرتغالى بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا خلال التدريبات فى إصبع قدمه اليمنى ليغيب على إثرها عن المشاركة في بداية مشوار حامل لقب البطولة أمام كرواتيا.

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وخاض منتخب البرتغال مواجهة السويد بالتشكيل التالى: أنتونى لوبيز، جريرو، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، جواو فيلكس، رونالدو.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب البرتغال تواجده في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف فقط عن منتخب فرنسا الوصيف الذى فاز على نظيره الكرواتى في نفس التوقيت.

وبدأ منتخب البرتغال مشواره فى منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية بتحقيق فوزا كبيرا على كرواتيا 4/1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو، فى قمة منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات.

وكان المنتخب البرتغالى، قد توج بلقب النسخة الأولى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، على حساب نظيره منتخب هولندا، بنتيجة 1 – 0، وحصل المنتخب الإنجليزي، على المركز الثالث، بعد فوزه على نظيره منتخب سويسرا، بركلات الترجيح 6 – 5.

