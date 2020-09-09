أهم الاخبار

الفنانة السودانية الراحلة ستونة فى صورة نادرة مع الزعيم عادل إمام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شاركت الفنانة السودانية الراحلة ستونة، مع الزعيم عادل إمام فى عملين سينمائيين هما "أمير الظلام" و"هاللو أمريكا"، حيث كشفت خلال لقاء لها فى برنامج "صاحبة السعادة" أن الزعيم طلبها بالاسم بعد ما شاهدتها فى فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية مع النجم محمد هنيدى، مشيرة إلى أنها لم تصدق أن الزعيم طلبها للتمثيل معه.

وأكدت ستونة فى لقائها مع صاحبة السعادة أن صناع الفيلم تحدثوا معها كثيراً قائلة: "فضلوا يكلمونى 15 مرة وفى النهاية أقسموا إن عادل إمام طلبنى بالاسم، وبالفعل شاركت معه فى فيلم "هالو أمريكا"، وتداول رواد تويتر صورة نادرة لستونة مع الزعيم عادل إمام نستعرضها فى التقرير التالى.


 

ستونة رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، وهى ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم 26 يوليو 1962، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، كما درست دراسات إضافية فى معهد الموسيقى والمسرح وشاركت ببعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة".

وأطلق عليها ملكة الحناء لموهبتها فى رسم الحناء وكان يتم الاستعانة بها في الأفراح، لتقديم فقرة غنائية للعروسة فى "ليلة الحنة"، واختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة حتى عادت وقدمت ديو غنائى مع الفنانة مى كساب  فى أغنية "البنية".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الفنانة السودانية الراحلة ستونة فى صورة نادرة مع الزعيم عادل إمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا