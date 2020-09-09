العام الدراسى الجديد.. يبدأ 17 أكتوبر المقبل والمدارس الدولية 15 سبتمبر.. تعريب الجيولوجيا وتدريس "القيم" للصف الثالث الابتدائى.. ومافيش طالب سيحصل على 410 درجات فى الثانوية الجديدة.. وهذا مصير "طابور الصباح"

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارات هامة، عن تفاصيل الحضور بالعام الدراسى الجديد وإثابة المعلمين ومصير الثانوية العامة وتنمية موارد الإدارات والمديريات.

وقال الدكتور طارق شوقى، خلال المؤتمر الصحفى تحت عنوان "خطة الدولة للعام الدراسى الجديد، 2020,2021، لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد والتواجد داخل المدرسة، أن نظام التعليم الجيد وصل إلى الصف الثالث الابتدائى، وبه 8 ملايين طالب وحتى السادس يوجد 6 ملايين طالب بإجمالى 23 مليون طالب حتى الثالث الثانوى.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأسيس أكاديمية مختلفة أون لاين بها كل أشكال التدريب تمنح المعلم فى إجازة معينة وشهادات التدريب لأن المعلمين لهم دور كبير وجيش كبير وسيكون للمعلم نسبة معينة، مشددا على تغيير القرار الوزارة الخاص بمجموعات التقوية لرفع كفاءتها وسيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل وايضا للشهادات الإعدادية والثانوية من تكييف وأجهزة الكترونية وستكون سوق تنافسية والطالب لن يكون ملزم بالذهاب لمدرس بعينه أو مدرس المدرسة وكلها بمقابل مادى بسيط وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية و10% من مجموعات التقوية للطلاب الأيتام سيتم إعفائهم منها وباقى الفلوس الخاص بالمجموعات تذهب للمدرسة والمعلم وستكون تحت إشراف الوزارة للتأكد مما يقدم للطالب

وأوضح أن العام الحالى تم توفير عدد هائل من مصادر التعليم وكيفية الوصول إليها من قبل الطلاب، موضحا أن الطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فهناك مدارس فترة واحدة نقترح أن يذهب الطلاب من الأحد إلى الأربعاء ولو فترتين يروح 3 أيام سبت واثنين وأربعاء وكل مدرسة لها جدول، موضحًا أنه سيتم منح صلاحيات كبيرة لمديرى المدارس.

وأشار إلى أن الطلاب فى نظام التعليم الجديد لا يستخدمون التكنولوجيا وبالتالى يتواجدون أكبر عدد من الأيام.

كما أكد الدكتور طارق شوقى، أن الدراسة تبدأ 17 اكتوبر وتبدأ فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى، مضيفًا أن هام الحالى كان زاخرا بالتحديات، وخريطة العام الدراسى فى شكل مجموعات من رياض الاطفال وحتى الثانوى العام.

يكشف مصير "طابور الصباح" فى العام الدراسى الجديد

وعن مصير طابور الصباح، قال، إنه لن يتم إلغاؤه ومدير المدرسة له صلاحيات التنفيذ بما يراه مناسبًا مع المدرسة، مضيفًا:" مدير المدرسة هو ما يقرر مصير الطابور والحضور وكل مدرسة على حدة".

وأوضح طارق شوقى، أن الوزارة تعمل مشروع طموح باسم " كل طفل متصل" يستهدف الطلاب من رابعة ابتدائى حتى الإعدادية، جارى العمل عليه ولن ينتهى قبل بدء الدراسة، مضيفًا: "الدولة لا تستطيع تحمل تكلفة أجهزة التابلت لهؤلاء الطلاب، ولكن يمكن تخفيض أسعارها وتقسيطها بدون فوائد".

وأشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إلى أن الأنشطة ستكون متناسبة مع عدد أيام الحضور، محذرًا من الإشاعات التى تستهدف الوزارة ومنظومة التعليم فى مصر.

Advertisements

وشدد على أن الوزارة تحاول بناء قنوات تعليمية من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى سيكون ودعاة غرار المدرسة العادية على أرض الواقع، مؤكدا أن العام الدراسى الجديد هو عام دراسى عادى به طابور الصباح وغياب وحضور وكل الصلاحيات لدى مدير المدرسة، ينظم حضور الطلاب كما يرى.

كما كشف الوزير أنه سيتم تعريب الجيولوجيا تعاطفا مع عدم وجود معلمين بالقدر الكافى لتدريس المادة، مشيرا إلى أن الأنشطة سوف تتناسب مع عدد ايام الحضور، كما أن أعمال السنة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن هناك قدر من الإشاعات مخيف، وهناك قنوات رسمية، لافتا إلى أن اليوم يوجد 17 موقعا ينتحل شخصية الوزير و4 مواقع امتحان شخصية الوزارة وصفحتنا عليها قرابة 3 ملايين متابع يحب عدم الانسياق ورائها وضرورة التأكد من العناوين.

طالب الثانوية العامة العام المقبل سيعلم نتيجته فور خروجه من الامتحان

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن امتحان الثانوية العام 2021 سيكون إلكترونيًا بالكامل، بداية من الامتحان حتى التصحيح، مضيفًا: "الطالب هيعرف نتيجته وهو طالع من الامتحان، والامتحان لن يتم تسريبه ولن يكون هناك أى وسيلة للغش، والكمبيوتر هو إلى هيفصل الامتحان".

وتابع: "الطلاب المنتقلون من ثانية ثانوى والراسبون والمؤجلون سيحلون على نفس الامتحان.. ولكن الطالب المؤجل والراسب سيحصل على نفس الامتحان".

امتحانات الثانوية العامة المقبلة إلكترونية وتصحيحها دون تدخل بشرى

وكشف الدكتور طارق شوقى أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكترونية دون تدخل بشرى كلها اختيار من متعدد والطالب يخرج من اللجنة يكون عارف نتيجته، من خلال 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وامتحان لن يتم تسريبه أو غشه من قبل الطلاب.

وأوضح أن الأسئلة سوف يتم تفنيطها بحيث لا يوجد طالبين بينهم أسئلة مشتركة، والأسئلة فى الثانوية العامة تكون وفق نظام التقييم الجديد وهو قياس الفهم، موضحا أن الثانوية العامة لن تكون فرصة واحد بامتحان موحد، بحيث يعقد امتحانين فى يونيو واغسطس وقد تكون المحاولات 3 فرص ويمكن التحسين على مستوى المادة ويحصل الطالب على أعلى درجات فى الفرص

تدريس كتاب "القيم واحترام الآخر" لأول مرة لطلاب الصف الثالث الابتدائى

وقال الدكتور طارق شوقى، إنه لأول مرة سيتم تدريس كتاب" القيم واحترام الآخر" لطالب ثالثة ابتدائى ليسير على نظام التعليم الجديد ومحاوره، كما أضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إضافة نسخة من هذا الكتاب لطلاب أولى وثانية ابتدائى.

