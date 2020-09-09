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حقيقة رحيل كهربا وأجايى عن الأهلى فى الموسم الجديد

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ارتبط اسم الثنائى محمود عبد المنعم "كهربا" والنيجيرى جونيور أجايى لاعبا النادى الأهلى، بالرحيل عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الجارى، بعد أزمة الأول ومشادته مع زميله محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والثانى بداعى تراجع أدائه ورغبته فى الرحيل عن النادى لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

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وانتظم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لأول مرة بعد مشادته مع زميله محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى نتج عنها تغريمه مبلغ مليون جنيه.

وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلى المقبلة أمام الإسماعيلى، بعدما شارك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية، وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم على خلفية ما بدر منه فى مباراة السوبر المصرى التى أقيمت في الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.

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ورفض مسئولو النادي الأهلي تخفيض عقوبة كهربا المُقدّرة بمليون جنيه بسبب الأزمة التى أثارها مع محمد الشناوي ثم مع سيد عبد الحفيظ، وتمسكت إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي بتطبيق العقوبة الكبيرة على اللاعب رغم أن الأخير أكد إنه سيتقدم بتظلّم لرئيس الأهلي من أجل تخفيف العقوبة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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