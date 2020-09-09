دار الإفتاء تجيز للمرأة وضع "المانكير" وإزالته عند الوضوء.. فيديو

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول تزين المرأة نصه :"حكم وضع المرأة للمانكير؟".

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"طلاء الأظافر للسيدات ليس حرامًا سواء كان ذلك لأن تتزين لنفسها أو لزوجها ولكن تكون حريصة على ألا يكون المانكير مانعا لها للوضوء فإذا كان لا ينفذ الماء منه تجب إزالته حتى تتوضأ".

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وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "لذلك نجد أن بعض النساء فى وقت العذر الشهرى تضع مانكير وبقية الشهر لا تواظب عليه أو تضع نوع من الأنواع التى تنفذ المياه".

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت فى بث مباشر سابق على سؤال نصه: "هل يجوز وضع مكياج خفيف ولف الطرحة بطريقة مخالفة للحجاب ولا تظهر الشعر؟"، قائلة:"المرأة جبلت على التزين، فيجوز وضع مكياج خفيف يناسب بشرتها ولا يلفت النظر، بحيث إذا نظر إليها أحد نظرة عابرة لا يدرك شيئاً، أما فيما يتعلق بلفة الطرحة فهذا لا يعنينا فى شىء أو لا يعنى الشرع لأن الشرع يطلب أن تكون المرأة ساترة لجسدها فيما عدا الوجه والكفين وأن تكون ملابسها لا تصف ولا تشف ولا تكشف فإذا تحقق ذلك فلتلف الطرحة وتتفنن فى لفها كيفما تشاء المهم تحقق ما تطلبه الشرع".