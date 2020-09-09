ضبط أكاديمية وهمية بالدقهلية للنصب على راغبى الحصول على شهادات عليا

تمكن رجال مباحث الدقهلية من ضبط أكاديمية وهمية تديرها سيدة استغلت رغبة بعض طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا استكمال دراستهم ليحصلوا على شهادة عليا.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطار من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام سيدة (حاصلة على بكالوريوس، مقيمة بدائرة قسم شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية)، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دكرنس، واتخذته وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات (التمريض، تركيبات الأسنان، التحاليل الطبية، العلاج الطبيعى، مساعد صيدلى، مساعد طبيب أسنان الأشعة، مساحة خرائط، صحافة وإعلام).

كما أوهمت الأكاديمية الطلبة أن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية وتحصلت منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 8800 إلى 13000 جنيه من كل شخص.

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و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها بمقر الأكاديمية المشار إليها وعُثر على (231 شهادة دراسية بأسماء أشخاص مختلفين منسوبة لعدة جهات تُفيد حصولهم على دبلوم تدريبى فى عدة تخصصات- 18 بيان نجاح- 5 شهادات تقدير- 3 شهادات تدريب- 2 شهادة قياس مهارة- 17 بطاقة دفع إلكترونى- كمية كبيرة من استمارات التوظيف والتقدم والتسجيل منسوبة للأكاديمية ومن الأوراق الخاصة بالدعاية للأكاديمية- كمية كبيرة من الكارنيهات منسوبة لإحدى الجمعيات- دفتر إيرادات ومصروفات خاص بالأكاديمية- 9 كتب خاصة بالمواد الدراسية بالأكاديمية- كلاشيه خاص بالأكاديمية- جهاز كمبيوتر محمول مُحمل عليه المواد التعليمية الخاصة بالأكاديمية- مبلغ مالى من حصيلة نشاطها- 72 إيصال سداد مبالغ مالية من الدارسين).

بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



