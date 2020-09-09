فاروق جعفر: الكاف بيلحم البطولات فى بعضها.. ومش مشكلة الأهلى ياخد الدورى

علق فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل بحث تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال، وقال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: الفرق المصرية اكتر استعداد لنصف النهائي الافريقي واحمد احمد رئيس الكاف عايش في المغرب" ، متسائلا: " البطولة الافريقية في شهر يناير وبداية دوري الابطال والكونفدرالية في الموسم الجديد في نوفمبر وكده بيلحم البطولات في بعضها".
تابع: "الأهلي لو خد الدوري مش مشكلة بس ده موسم استثنائي عشان نستعد لافريقيا وشايف ان قرار تأجيل مباريات نصف النهائي ممكن مش مناسب لفرق ومناسب لفرق تانية واروح دايما للي رجله في الملعب وبيلعب مباريات وعنده طموح وكنت شايفها فرصة ان مصر تفوز بالبطولة الافريقية سواء الأهلي او الزمالك لأن استعدادنا افضل وفيه استمرار في الأداء ومعنويا ونفسيا احنا جاهزين".
أكمل: "لازم يبقى فيه وقت من الراحة لان التركيز الذهني للاعبين لن يكون بنفس المستوى بسبب المباريات المتتالية".
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