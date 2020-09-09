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طلعت يوسف يستعين بالناشئين للتغلب على أزمة الغيابات فى لقاء نادى مصر

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قرر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى الإستعانة بعدد من الناشئين خلال مباراته المقبلة أمام نادى مصر فى الجولة الـ26 للدورى فى ظل الغيابات التى يعانى منها الفريق بسبب الإضابات مثل محمد أنور الذى اجرى عملية الرباط الصليبى وعماد السيد الذى يعانى من تمزق فى العضلة الأمامية ، بالإضافة للثنائى أحمد نبيل مانجا ومحمود شعبان، كما يتم تجهيز الليبى أنيس سالتو للعودة لهجوم الفريق ، بخلاف مطالبة الأوغندى إيمانويل اكوى بفسخ تعاقده بشكل رسمى .

كان الإتحاد السكندرى خسر أمام مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالأمس فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ25 للدورى .

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالتنسيق مع طلعت يوسف رئيس جهاز الكرة خصم 3% من قيمة عقود اللاعبين وإيقاف جميع المستحقات المالية للفريق لحين تحسن النتائج والعودة للإنتصارات من جديد .

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالتنسيق مع الكابتن طلعت يوسف رئيس الجهاز والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خصم ما يعادل 3% من قيمة عقود اللاعبين وإيقاف جميع المستحقات المالية للفريق لحين تحسن نتائج وأداء الفريق. 

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جاءت قرارات مجلس إدارة النادى عقب هزيمة الفريق أمام نادى مصر المقاصة  والأداء غير الجيد في بعض المباريات وخاصة مباراة المقاصة، رغم قيام إدارة النادى بتوفير كل عوامل الاستقرار والنجاح سواءً مالية أو إدارية.

 

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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