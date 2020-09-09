جدية المحارب..تألق الحراس وظهور شيفو فى مران الزمالك "صور"

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذى أقيم اليوم على ملعب تدريب الفريق الأبيض بميت عقبة، تواجد محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك، والذى كان قد خضع مؤخراً لجراحة فى الترقوة بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة القمة بالدورى، كما أظهرت صور المران جدية طارق حامد لاعب وسط القلعة البيضاء والذى يحتفل اليوم بمرور 6 سنوات على انضمامه إلى الزمالك، وكذلك تألق حراس المرمى محمد أبو جبل وجنش ومحمد عواد ومحمد صبحى.

فيما واصل حازم إمام وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، رباعي فريق الزمالك البرنامج التأهيلي والتجهيزي المُحدد لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهم للفترة المقبلة ، وخاض اللاعبون تدريبات بجيمانيزيوم النادي في ظل الإصابات المختلفة و الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون خلال الفترة السابقة، وذلك استعدادا للانتظام بالتدريبات خلال الفترة المقبلة ، فيما تواجد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب وتحيته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة .

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالاطمئنان على عبد الشافي خلال حديث سريع معه ، مؤكداً له على ثقته فيه في العودة بشكل قوي الفترة القادمة، كما إطمئن أمير مرتضى المشرف العام علي الكرة على عبد الشافي وذلك في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والذي أكد أن خطة التعافي تسير بشكل طيب وفقاً للبرنامج الموضوع.

من ناحية أخرى رفض نادى الزمالك اعارة حارسه محمد عواد الي نادي الباطن السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تلقى الحارس عرضا بالاعارة الي نادى الباطن السعودى لمدة موسم، وقام بعرضه علي مسئولي الزمالك الذين رفضوا العرض لضعف المقابل المادى.

وكشف مصدر مقرب من محمد عواد ان العرض يتضمن اعارة الحارس مجانا من نادى الزمالك على ان يتحمل نادى الباطن قيمة راتبه السنوي كاملة، وهو ما رفضه مسئولي الزمالك وطلبوا الحصول على مقابل مادى نظير اعارة الحارس بخلاف تحمل النادى السعودى قيمة راتب عواد كاملا.



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