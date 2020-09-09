ترامب الابن يستعين بتقرير يثبت تدهور الحالة العقلية للمرشح جو بايدن

استعان ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتقرير نشرته صحيفة freebeacon، نقلاً عن المحلل النفسى مايك ماكورميك، الذى شغل منصب خبير فى البيت الأبيض لمدة 15 عاماً، وأكد من خلاله على تراجع حده الحالة العقلية للمرشح الديمقراطى على الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وشارك ترامب الابن متابعيه عبر حسابه بتويتر، لينك التقرير الذي قال فيه خبير البيت الأبيض، "أن قدرة بايدن على التحدث أمام الجمهور تدهورت وتراجعت بشكل كبير منذ ترك منصبه بعد فترة رئاسة أوباما، لدرجة انه ليس ما كان عليه".

وأضاف التقرير نقلاً عن ماكورميك "ان بايدن اختلف تماماً منذ 2017 وحتى الأن، لقد فقد خطوة ولا يبدو أنه يتمتع بنفس الحدة العقلية التي كانت عليه منذ أربعة سنوات وهو ما ظهر فى لقاءاته الجماهيرية فى فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية.





يدرس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار من ثروته الشخصية فى حملته لإعادة انتخابه ضد المرشح الديمقراطى للرئاسة جو بايدن، حسبما أفادت بلومبرج نيوز.

وتحدث ترامب عن الفكرة مع العديد من المستشارين ووفقا للاندبندنت، وساهم ترامب بمبلغ 66 مليون دولار في حملته الانتخابية لعام 2016.

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أنفقت حملة ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية أكثر من 800 مليون دولار على حملة إعادة الانتخاب، بينما أنفق بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية حوالي 414 مليون دولار حتى يوليو.

أشارت الصحيفة إلى أن مساهمة ترامب بأموال شخصية في حملة إعادة انتخابه سيكون أمرًا غير مسبوق ، مضيفة أن مساعدي ترامب لم يتفقوا على هذه الخطوة. وأضافت أنه من المقرر أن تحصل الحملة على ضعف السيولة التي حصلت عليها في 2016.

كان لدى ترامب ما بين 46.7 مليون دولار و 156.5 مليون دولار في شكل مدخرات وحسابات جارية وحسابات أخرى في نهاية عام 2019 ، وفقًا للإفصاح المالي. كما أدرج 20 من الأصول التي تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين أن بعض الأفراد داخل حملة الرئيس يخشون "أزمة نقدية" قبل أقل من شهرين من الانتخابات.

قال تيم مورتو، المتحدث باسم حملة ترامب: "جمع التبرعات من الرئيس ترامب يحطم الأرقام القياسية ونحن نولي اهتمامًا وثيقًا للميزانية ، مما يسمح لنا باستثمار ضعف المبلغ من الآن حتى يوم الانتخابات عما فعلناه في عام 2016".

