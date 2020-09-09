أحمد حسن: كأس أمم أفريقيا سعرها 2000 يورو ولا يوجد نسخة أصلية

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق أنه فوجئ بمحطات عالمية تتحدث معه عقب إعلان اتحاد الكرة المصري عن اختفاء بعض الكؤوس والدروع من المقر الخاص به، وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "لم يكن هناك أي داعِ لـ إثارة كل هذه البلبلة حول كأس الأمم المسروق، ولا يوجد ما يُسمي بـ النُسخة الأصلية، كلها نسخ بيعملها الاتحاد الإفريقي وسعرها 2000 يورو".
أضاف: "الأمر معروف منذ عام 2013 وعندما تحدث معي كابتن شوبير قلت له إنني ليس في موضع اتهام ولكني فوجئت بإثارة هذا الأمر في ذلك التوقيت" ، وختم حديثه قائلا:"فوجئت بمحطات عالمية تتحدث معي وتريد أن تعرف القصة، وكان لابد أن يتم تهدئة الأمور ولكن البيان الذي نشره اتحاد الكرة أثار الجدل والبلبلة".
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه يتم إجراء جرد داخل الجبلاية لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه، والبطولات التى حصل عليها المنتخبات، إلى جانب الدروع والهدايا التذكارية فى السنوات الماضية.
وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى الآن لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة، وبعض الدروع فقط، وهذا أمر غير طبيعى، موضحاً أنه تم فتح تحقيق موسع داخل الاتحاد ومطالبة الحسابات ومسئولى الخزنة الخاصة بالكؤوس والدروع، بكشف عن جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة، خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء.
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