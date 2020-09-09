قصة استخراج 6500 جنيه من بطن مريض بقصر العينى.. فيديو

"مسامير وفلوس وأدوات حادة"، من أغرب الأشياء التى يتم استخراجها من بطن المرضى، ولكن الأغرب من ذلك هو استخراج مبلغ مالى بقيمة 6500 جنيه من بطن مريض بمستشفى قصر العينى.
وقال الدكتور عبد الرحمن مصطفى معيد بقسم الجراحة العامة بقصر العينى، والذى قام بإجراء العملية، إن المريض كان يعانى من ألم شديد فى البطن وصرح أنه ابتلع مبالغ مالية على فترات، واتضح أنه يعانى أيضا من التهابات شديدة فى البطن والأمعاء، وعلى الفور دخل المستشفى وتم إجراء الفحوصات والأشعة وإجراء العملية الجراحية التى استغرقت 4 ساعات.
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