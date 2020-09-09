ترامب ساخرا من الاحتجاجات: سنطلق على فعالياتنا الانتخابية "مظاهرات سلمية"

سخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المظاهرات في أنحاء البلاد احتجاجًا على عنصرية الشرطة، وقال لحشد مكون من حوالى 15 ألف شخص في نورث كارولينا: "قررنا أن نطلق على مسيراتنا منذ الآن مظاهرات سلمية". وقال ترامب: "لديهم قواعد في هذه الولايات التي يديرها الديمقراطيون أنه إذا أردت تنظيم مسيرة فلا يمكن أن يكون لديك أكثر من خمسة أشخاص. ولا يمكنك الذهاب إلى الكنيسة، ولا يمكنك فعل أي شيء في الخارج".

وأضاف ترامب: "إذا كنت على استعداد للقيام بأعمال شغب، أو الجري في الشارع الرئيسي، إذا كنت تريد الشغب والوقوف إلى جانب بعضكما البعض والقيام بكل ما تريده، فيسمح لك بفعل ذلك لأنك تعتبر متظاهرًا سلميًا!". وحمل المؤيدون لافتات كتب عليها "متظاهرون سلميون" و"مظاهرات سلمية".

وهاجم الرئيس حاكم الولاية الديمقراطى قائلا إنه إذا لم يقم بفتح الولاية وتخفيف القيود فعليهم التصويت لخصمه الجمهورى على منصب الحاكم فى الانتخابات.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حشدا من مؤيدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجمعوا فى وينستون سالم بولاية نورث كارولاينا للاستماع إلى كلمة الرئيس، فى إطار فعالياته الانتخابية قبل سباق نوفمبر 2020.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن هناك قيودا تجعل ارتداء الكمامة إلزاميا لا تزال سارية، إلا أن العديد من الحشد لم يهتموا بذلك، مشيرة إلى أن 178000 شخص في الولاية نتائجهم إيجابية لـ Covid-19 ، وكان هناك أكثر من 1000 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها اليوم، على الرغم من أن عدد الحالات والوفيات يتجه ببطء نحو التراجع.

