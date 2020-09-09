وائل غنيم يُشبه المقاول محمد على بـ"هتلر".. ويؤكد: اللى يمشى وراه تافه

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حذر الناشط وائل غنيم المصريين من الانسياق وراء دعوات المقاول الهارب محمد على، قائلا: "اللي بيمشي ورا محمد على تافه لأن مش كل اللى بيوحد طاقة الغضب بيفهم، وسلملى على هتلر اللى وحد طاقة غضب الألمان الوطنيين اللى تحولوا إلى نازيين".
ووجه غنيم، في بث مباشر عبى صفحته على موقع "فيس بوك"، رسالة للمقاول الهارب قائلا: "انت عامل نفسك راجل وانت بتلعب لعب عيال من ورا الشاشات، تعالى أعملك جلسات علاج نفسى لايف بدل ما توقع البلد".
وأكد غنيم أن الإخوان واليساريين والاشتراكيين الثوريين هم وقود المعركة التي يخوضها محمد على، مضيفا: "الناس دى عايزين يقلبوها ملوخية لأنهم لا بيفهموا في ديمقراطية ولا ثيوقراطية، دول شوية بهايم جهلة ظواهر صوتية خبراء غضب وادعاء أمام الشاشات".
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