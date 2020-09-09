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الصحة تكشف طريقة حصول المرضى على خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

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كشفت وزارة الصحة عن آليات التسجيل فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، ففي حالة ما إذا كان المريض ليس له تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومى، ويتم الكشف علية وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار قرار ثم يتم التواصل مع المريض من جانب المستشفى وتحديد معاد للفحص واجراء العملية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إذا كان له تأمين صحى يتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي وبعدها يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار ثم يتم التواصل مع المريض من جانب المستشفى وتحديد معاد للفحص وإجراء العملية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان يمكن للمرضى المتابعة واستقبال الشكاوى الاتصال علي الخط الساخن 15300 .

وكانت وزارة الصحة والسكان، ناشدت المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة ضمن مشروع إنهاء قوائم الانتظار سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.

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وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة المستجد، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

وأضافت الوزارة أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحه أنها تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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