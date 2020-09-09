الطيران الروسى يستأنف رحلاته إلى القاهرة اليوم بعد توقف عدة أشهر

تبدأ الخطوط الجوية الروسية أيرفلوت تشغيل اولي رحلاتها الجوية بين موسكو والقاهرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد فترة توقف دامت عدة شهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقف الرحلات الجوية علي مستوي العالم بسبب الجائحة .

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن الشركة الروسية ( ايرفلوت ) تبدأ التشغيل الفعلي للرحلات الروسية والمقررة 3 رحلات أسبوعيا، وسوف تصل وتقلع من مبني الركاب رقم 2 بالمطار برقم 400 SU في رحلة الوصول الي القاهرة، والمقررة الساعة العاشرة ونصف مساء وفقا لجدول التشغيل، وتقلع فجر الخميس بعد إنهاء إجراءات سفر الركاب من مبني 2 المخصص للرحلات الروسية .

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران قد أعلنت عن بدء استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3رحلات أسبوعيًا اعتباراً من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري، حيث من المخطط أن تشغل الشركة رحلاتها إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس .

Advertisements



