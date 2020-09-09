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بند أولوية البيع يُفسد احتراف الجزار وعمار حمدي في الأهلي

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يُفسد بند أولوية البيع عروض احتراف ثنائي الأهلي المُعار عمار حمدي ومحمود الجزار في ظل رفض إدارة الأهلي وضع بند يمنح النادي المعارين اليه الحق في شرائه بشكل نهائي بعد انتهاء فترة اعارتهما، وطلب نادي ريد ستار الصربي استعارة محمود الجزار مع وضع بند يمنح النادي الأولوية في شرائه، كما تلقى الأهلي عرضاً رسمياً من نادي كارا جمرك التركي لشراء عمار حمدي صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش بداية من الموسم المقبل، بعد متابعة النادي التركي له منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.

وأوصت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة عودة عمار حمدي، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوي لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندري،  ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدي مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدي العديد من العروض الخارجية والداخلية بخلاف العرض التركي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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