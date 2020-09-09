صور.. دونالد ترامب يأمر بإنشاء قوات فضائية في أمريكا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمر بإنشاء قوات فضائية في بلاده تحاكي قوات روسيا والصين.
وفي حديثه إلى أنصاره بولاية كارولينا الشمالية، قال ترامب إن قوات الفضاء الأمريكية لم تكن ضمن قائمة وعود حملته الانتخابية. وأضاف: "أدركت هذا فقط بعد أن أصبحت رئيسا، لأنني رأيت ما تفعله روسيا والصين. وقلت إنه يتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه".
وتابع الرئيس الأمريكي: "لم يكن الأمر سهلا. كان صعبا للغاية"، في إشارة إلى تشكيل هذه القوات.
واعتمد ترامب رسميا تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم "قوة الفضاء الأمريكية" في شهر ديسمبر المنصرم.
وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية، وقد وصف ترامب الفضاء وقتها بأحدث ساحة للحرب في العالم.
أنصار ترامب
ترامب
كلمة ترامب
مطار سميث رينولدز
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