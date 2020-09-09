صور.. كيف نجح المحافظون فى زيادة إقبال المواطنين على شباك تصالح المخالفات؟.. المواطنون يتسابقون لانهاء إجراءات التصالح.. طوابير بكفر الشيخ بعد منحهم تخفيض 45%.. وإقبال بالفيوم بعد تخفيضات 35% للجادين

ـ محافظ البحر الأحمر يمنح 40% للجادين فى التصالح

ـ تخفيضات من 20 لـ30% بأسيوط والسويس وأسوان والقليوبية

نجحت محافظات الجمهورية فى زيادة إقبال المواطنين على شبابيك التصالح على مخالفات البناء لأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، وذلك عن طريق الحملات التوعوية بضرورة التقدم للتصالح والاستفادة من هذة الفرصة لتقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى حزمة قرارات على رأسها منح تخفيضات من 20 لـ45% فى عدد من المحافظات وهو ما ساهم فى زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية لانهاء اجراءات التصالح .

ففى محافظة القليوبية ، قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خفض قيمة التصالح فى مخالفات البناء على مختلف المستويات بالمدن والاحياء والقرى وتوابعها، إضافة إلى مدينة بنها عاصمة المحافظة، بنسبة 10%، لكل القيم الورادة بالقرار رقم 784 لسنة 2019.

توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح

وقال المهندس عبدالله العمري، القائم بعمل مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، فى بيان ، إن قرار المحافظ شمل تخفيض قيمة مقابل التصالح لكل القيم الوارده بالقرار 784 لسنه 2019 بنسبه 10%، على ألا تقل عن الحد الأدنى 50 جنيها، كما قرر المحافظ تخفيض قيمة مقابل التصالح لكل القيم الوارده بالقرار 784 لسنه 2019 للعزب التى تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون المدن بنسبة 50%،على آلا تقل عن 80 جنيها.

كانت محافظ القليوبية أصدر القرار رقم 784 لسنة 2019، سبتمبر الماضي، لتحديد أسعار التصالح فى مخالفات البناء على مستوى المدن والمراكز والقرى، حيث تضمن القرار أسعار متر التصالح لتوابع القرى ( 50ج و100ج و200ج و100ج و50ج و250ج)، وذلك (للسكنى حتى 6 أدوار، والسكنى أعلى من 6 أدوار أو على شوارع أكبر من 12م، والتجاري، والإداري،والصناعي، وغيرها)،على التوالى، وبالنسبة للقرى ( 75ج، و150ج، و300ج، و150ج، و75ج، 375ج)، على التوالى، وبالنسبة لمراكز ومدن طوخ وقها وشبين القناطر والخانكة والخصوص، بلغت أسعار التصالح للمتر، ( 150ج، و200ج، و600ج، و300ج، و150ج، 750ج)، على التوالى، وفى كفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية، بلغت ( 200ج، و250ج، و800ج، و400ج، 200ج، 1000ج)، على التوالى، وبالنسبة لمدينة شبرا الخيمة (حى شرق وحى غرب)، بلغ سعر التصالح للمتر( 250ج، و350ج، و1000ج، 500ج، و250ج، 1250ج)، على التوالى، بينما بلغ سعر التصالح للمتر فى عاصمة المحافظة مدينة بنها ( 300ج، و400ج، و1200ج، و600ج، 300ج، 1500ج)، على التوالي، وذلك قبل صدور قرار المحافظ بتخفيض كل هذه القيم.

وفى محافظة اسوان ، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بلغت 3523 طلب حتى الآن، بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 16 مليونًا و873 ألف جنيه.

وأوضح أن أعلى نسبة متحصلات للتصالح فى مخالفات البناء تحققت داخل نطاق مدينة أسوان، والتى وصلت لمليون و50 ألف جنيه.

وأضاف اللواء أشرف عطية أن هناك توجيهات مشددة للمسئولين لتقديم كافة التسهيلات لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات المختلفة فى أقل وقت ممكن ، مشيرًا إلى أن تلقى طلبات التصالح تجرى داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن المحافظة لاستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، ولاسيما فى ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة الأرض.

وفى محافظة اسيوط ، أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن واحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى للتيسير على المواطنين وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولا ئحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقا للاوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها قانونى التصالح واللائحة التنفيذية لهما .

وأشار محافظ أسيوط – خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم – إلى انه تم الاتفاق على تخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 20 الى 30 % بجميع قرى ومراكز ومدن واحياء المحافظة وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى والنجوع لافتاً إلى أن قرار التخفيض جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع مسئولى لجان التصالح والتسعير ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة وبحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة وتم دراسة ومناقشة القيمة الحالية لرسوم التصالح وبحث قيمة التخفيض وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالاسراع فى تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء فى عمل اللجان المختلفة وانهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين فى استيضاح المعلومات بشان ذلك فى إطار الحفاظ على المال العام للدولة وحق الشعب .

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى إدارات الديوان العام وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.

واستعرض المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ملامح قانون التصالح وشرح لنسب تخفيض قيمة التصالح التى اعتمدها الوزير المحافظ والرد على تساؤلات الحضور بخصوص قانون التصالح فى مخالفات المبانى .

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة خلال الشهر الجارى والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم ، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون نهاية الشهر الجارى سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها مضيفا انه لن يتم السماح بأى مخالفة بناء جديدة ، مؤكدا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 ابريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالاضافة الى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلا على المواطنين فى ظل قانون التصالح .

وفى محافظة كفر الشيخ، قرر اللواء جمال نور الدين،محافظة كفرالشيخ، تعديل قرار المحافظة السابق رقم 18739 لسنة 2019 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 267 بشأن تحديد مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء بقطاعات المحافظة.

وخفض المحافظ القيمة بنسبة تتراوح من 25% إلى 40%، وخاصة للقرى والتوابع والعزب وذلك تحقيقاً لصالح المواطنين، مع العلم أن سداد قيمة جدية التصالح بواقع 25% من إجمالى قيمة التصالح فى المخالفات هى مجرد قيمة تقديرية مبدئة تعبر عن جدية المواطن فى طلب التصالح وسيتم احتسابها بعد قرار التخفيض سواء تم سدادها قبل تعديل القرار أو بعده.

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يشار إلى أن باقى قيمة التصالح فى مخالفات البناء، سيتم سدادها بالتقسيط على 3 سنوات بدون فوائد عقب الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة.

وفى محافظة البحر الأحمر، أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل بقرار المحافظ رقم 597 لسنة 2020، بشأن تخفيض قيمة المتر المسطح مقابل التصالح بنطاق المحافظة.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها، أن القرار شمل مدينة سفاجا، حيث تم تخفيض سعر متر المخالفة من 30٪ إلى 40٪، مضيفة أن المشروعات الفندقية البحر، والمشروعات الفندقية خلفى من المستوى الأول والمستوى الثانى والمستوى الثالث تخفض بنسبة 30٪.

كما تم تخفض بنسبة 40٪ كلا من مناطق الإسكان المختلفة بالقرى والتجمعات البدوية من المستوى الرابع، أن ذلك يأتى تماشيًا مع السياسة التى تتبناها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المبانى المخالفة التى تنطبق عليها شروط قانون التصالح رقم 17لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتيسير عليهم.

كما جددت رئيس مدينة سفاجا مناشدتها للمواطنين بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية والتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا بنهاية شهر سبتمبر الحالى.

وفى محافظة الفيوم أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، القيم السعرية الجديدة المخفضة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مراعاةً لظروف المواطنين البسطاء ، عقب تلقى عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر المسطح ، مؤكداً أن البحث عن حلول إيجابية لمشكلاتهم تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، والمقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولى الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لاعتماد إعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح فى مخالفات البناء، بنطاق أحياء مركز ومدينة الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة، وكذا مراكز طامية وسنورس وأبشواى ويوسف الصديق وإطسا، وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بهذا الشأن.

أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى أن أعمال إعادة التسعير تأتى فى إطار الوقوف بجانب المواطنين البسطاء، والاستجابة لعدد من شكواهم، والبحث عن أفضل السبل لمساعدتهم فى سداد قيم التصالح، فضلاً عن التنسيق مع مسئولى البنك الأهلى المصري، لمنح تمويل مالى ميسر على 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مرعاة ظروف كل حالة، طبقاً للإجراءات البنكية والإدارية والاشتراطات الائتمانية.

كما ثمن محافظ الفيوم الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتاً أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30 % الى 35%.

وأكد محافظ الفيوم بأن المبالغ التى سيتم تحصيلها ستستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بالمحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلاً عن الارتقاء بالبنية الأساسية ودعم المشروعات الخدمية.

وفى ختام الاجتماع ناشد محافظ الفيوم المواطنين بسرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال الفترة المحددة قبل 30 من شهر سبتمبر الجارى لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

وفى محافظة الغربية ، دعا المحافظ، الدكتور طارق رحمي، المواطنين إلى التصالح فى مخالفات البناء قبل يوم 30/ 9 تجنبًا لقطع المرافق ثم الإزالة الفورية طبقا لتعليمات مجلس الوزراء.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، فى عددها رقم 195 تابع (أ)، الصادر أول سبتمبر 2020، قرار محافظة الغربية رقم 861 لسنة 2020 الخاص بتعديل أسعار التصالح فى مخالفات البناء .

وجاء ذلك طبقا لعرض الشوارع والميادين ،وذلك حسب ما إنتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 721 لسنة 2019 بشأن إعادة دراسة قيمة مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وفى محافظة الإسكندرية ، قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باصدار القرار رقم ٥٩٩لسنة ٢٠٢٠ بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة.

وأوضح الشريف أن قرار ه بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.

