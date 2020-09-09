إنفوجراف.. أهم قرارات وزير التعليم بشأن العام الدراسى الجديد

اعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم عدة قرارات هامة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد. - المرحلة الثانوية يحضر الطلاب يومان. - فى الإعدادية يومان لكل صف دراسى. - الرابع حتى السادس الابتدائى يومان للمدرسة ذات الفترة الواحدة. - ٣ أيام حضور للمدرسة ذات الفترتين. - رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى المدرسة ذات الفترة الواحدة يذهب الطلاب 4 أيام. - المدرسة ذات الفترتين 3 أيام حضور فقط. - سيتاح الجدول النهائى لتنظيم الحضور حسب المدرسة. - الثانوية العامة امتحاناتها إلكترونية العام المقبل. - الامتحان يعقد من خلال 4 نماذج امتحانية. - تصميم الامتحان من خلال بنوك أسئلة. - سيكون نفس درجة الصعوبة للقضاء على الغش. - إتاحة فرصتين للامتحان للطلاب فى الثانوية العامة أولها فى يوينو والثانية ٥ى أغسطس. - سيتم احتساب المجموع الاعلى للطلاب. - لن يحصل طالب على الدرجات النهائية. Advertisements - لا مساس بمجموع الثانوية أو تنسيق الجامعات. - التشغيل قائم للعام الدراسي المقبل 2020,2021 علمى علوم ورياضيات. - إتاحة منصات تعلم إلكترونية للطلاب لشرح المناهج ايام الحضور من المنازل. - المرحلة الابتدائية الاعتماد على معلم الفصل الذى يعتمد المنهج على تنمية مهارات الطلاب. - الصفوف من الرابع حتى السادس الوسيلة الأساسية فى التعلم القنوات التعليمية. - وسائل مساعدة أخرى منصة البث المباشر وأدمودو والمنصة الإلكترونية. - تعظيم مجموعات التقويم فى المدارس وايراداتها تذهب للمعلم والمدرسة. - عودة هيبة المدرسة والمعلم. - لا عودة للدورس الخصوصية. - بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى. - بدء الدراسة فى المدارس الحكومية والعربى 17 أكتوبر.



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