منة حسين فهمى فى أحدث ظهور مع والدها بالساحل الشمالى.. صور

شاركت منة حسين فهمى ابنة الفنان حسين فهمى، عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة برفقة والدها أثناء قضائها الإجازة في الساحل الشمالى.





وظهرت منة حسين فهمى في صورة مع والدها، وأخرى مع أصدقائها، وعلقت قائلة:" فتاة زرقاء في عالم أزرق".





يشار إلى أن الفنان حسين فهمي كشف سابقا لـ"اليوم السابع" سبب غيابه عن السينما لمدة سنتين، قائلا : "عرض على الكثير من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية لكن لم أجد الدور الجيد، الذى يناسبنى، خاصة أنني أفتخر بالدور الذى يحدث صدى وتأثيرا فى المجتمع".

وتابع :" في فيلم مافيا، عندما عرض علىّ تقديم مشهد واحد وافقت لأنه عجبنى جدا من حيث الكتابة"، وأضاف حسين: "ينقص السينما المصرية أن تعرض على مدى واسع بالخارج، وينقصنا الفكرة الجيدة التى يمكن أن نضعها فى سيناريو لنخرج منها بعمل أسطورى يخرج للمشاهدين فى الغرب فيتأثرون به كما نتأثر بأعمالهم ونقلدها، فإذا وجد ذلك ووجد العمل غير المقتبس والمقلد سنتربع ونحصد الجوائز العالمية".

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يذكر أن آخر أعمال حسين فهمي فيلم "الكويسين"، من بطولة أحمد فهمي، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى.



