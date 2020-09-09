5 فضائح جنسية هزت عرش نجوم كرة القدم في أوروبا أحدثها جرينوود وفودين

وقع فيل فودين لاعب مانشستر سيتى وماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد، في فخ العلاقات النسائية، عقب أولى مشاركاتهم مع المنتخب الإنجليزى، مما أطاح بهما من معسكر الأسود الثلاثة، بعد تورطهم في فضيحة مدوية، بجلبهما فتيات لمعسكر الفريق الإنجليزى فى أيسلندا، لينضما إلى مجموعة كبيرة من نجوم الساحرة المستديرة المتورطين في مثل تلك الوقائع المشينة، ونستعرض في التقرير التالى أقوى 5 فضائح جنسية أطاحت بنجوم الساحرة المستديرة.

فضيحة جنسية تطيح بواين رونى من منتخب إنجلترا

تعرض واين رونى أسطورة مانشستر يونايتد الانجليزى ومنتخب إنجلترا السابق للعديد من الفضائح الجنسية، ولكن أبرزها التي أطاحت به من منتخب الأسود الثلاثة عندما تم القبض عليه عقب تحرشه بإحدى الفتيات وضبطه مخمورا وإحتجازه داخل أحد أقسام الشرطة لعدة ساعات، واستبعد الفتى الذهبى من المنتخب الانجليزى عقب تلك الفضيحة بعد أن تم منح شارة القيادة لهارى كين بدلا منه عندما تم ضبطه مخمورا بعد ساعات قليلة من المباراة التي فاز بها الفتى الذهبى ورفاقه على مضيفه الأسكتلندي بثلاثة نظيفة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.



واين رونى





شريط جنسى يحرم بنزيما من اللعب بقميص فرنسا

تعرض كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسبانى للعديد من الفضائح، ولكن واقعة ابتزازه لزميله فالبوينا بعد كأس العالم 2014 هي الأشهر والأكثر خطورة حيث حُرم بنزيمة من تمثيل منتخب بلاده من وقتها حتى الآن بعد أن طلب من زميله في منتخب الديوك مبلغ مالى كبير مقابل عدم نشر مقطع فيديو جنسى يجمع فالبوينا مع صديقته، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن 5 سنوات، واعترف لاعب الفريق الملكى أمام القضاء بفعلته ولكنه أكد أنه لا يملك أي فيديو وكان يكذب على زميله بغرض الحصول على المال.



فضيحة بنزيما تصدرت عناوين الصحف

اغتصاب فتاة قاصر ينهى مستقبل أدم جونسون



واجه أدم جونسون لاعب سندرلاند ومنتخب انجلترا السابق عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى شطبه من سجلات كرة القدم الإنجليزية، وحرمانه من ممارسة أى نشاط كروى فى بداية عام 2017، بعد ثبوت إدانته باغتصاب فتاة قاصر، خلال عام 2012، على الرغم من أنه كان يمتلك موهبة كروية مذهلة، وانتقل لصفوف مانشستر سيتى قبل اكتشاف تلك الفضيحة التي أنهت مستقبله في الساحرة المستديرة.

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ادم جونسون

خيانة زوجة تطيح بجون تيرى من منتخب إنجلترا



وقع جون تيرى أسطورة تشيلسى السابق في خيانة مزدوجة، حيث خان زوجته بإقامة علاقة غير شرعية مع زوجة مواطنه وزميله السابق في المنتخب الانجليزى، واين بريدج، وأحدثت هذه الخيانة ضجة كبيرة خاصة أنها نالت طرفين من صفوف المنتخب الإنجليزى وكانت سببًا فى خسارة تيرى لشارة قيادة منتخب الأسود الثلاثة، وتم استبعاده نهائيا بعدها ليعود بريدج لصفوف انجلترا.



جون تيرى

استبعاد 8 لاعبين من منتخب المكسيك بسبب فضيحة جنسية



فضيحة تعود إلى عام 2011، عندما خاض المنتخب المكسيكى مباراة ودية ضد نظيره الإكوادور فى العاصمة كويتو، ضمن استعداداته للمشاركة فى كوبا أمريكا بالأرجنتين، حيث قام ثمانية لاعبين مكسيكيين بعد فوزهم بالمباراة، بدعوة عدد من العاهرات إلى مقر إقامة المنتخب دون علم المسئولين، وقضاء ليلة حمراء معهن، مما ترتب عليه إيقاف اللاعبين الثمانية وتغريمهم ألفى دولار لكل لاعب واستبعادهم من المنتخب، وإشراك منتخب أقل من 20 سنة فى الكوبا أمريكا بجانب خمسة من لاعبى المنتخب الأول من اللاعبين المخضرمين.