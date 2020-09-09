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البرازيل تسجل 14279 إصابة جديدة و540 وفاة بكورونا

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قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت 14279 حالة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 504 وفيات بسبب المرض.

 

وسجلت البرازيل أكثر من 4.1 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 127464 بحسب بيانات الوزارة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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