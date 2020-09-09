أحمد حسن: كنت مرشحا لتدريب بيراميدز والبدرى رفض وندمت على منصب مدير للمنتخب

تابع أحمد حسن: "في بداية فترة تدريبي لبتروجيت، عقدنا صفقات كلها من الدرجة الثانية لعدم تواجد ميزانية كافية، لعبت 7 مباريات، تعادلنا في 3، خسرنا في 3 وانتصرنا في مباراة وحيدة لكن كنا نُقدِّم أداء جيد كبداية بالإمكانيات المُتاحة، ثم فوجئت بـ تفاوض الإدارة مع مُدرب آخر".

واصل:"اجعلني مدربا لفريق يمتلك الإمكانيات المادية والفنية في الوقت الحالي وسوف أحقق نتائج مميزة".

كما تطرق أحمد حسن إلى عمله كمدير للمنتخب مؤكداً أنه ندم على تولي منصب مدير المنتخب المصري مع شوقي غريب مدرب الفراعنة الأسبق، وقال: "لو عاد بي الزمن لما قَبِلت العمل كمديراً للمنتخب في فترة الكابتن شوقي غريب مع كامل احترامي للجميع".

أضاف: "قرار عملي كمدير للمنتخب بعد الاعتزال خطأ ندمت عليه، وأُفضِّل الجوانب الفنية عن الإدارية"، وختم حديثه قائلا: "أفضل دائما العمل الفني وليس الإداري وهذه شخصيتي".