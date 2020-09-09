الصين تؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الأربعاء، إنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين الصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، مؤكدا في الوقت نفسه استعداده للعمل مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، لدفع العلاقات الثنائية التقليدية الودية والتعاونية لمواصلة تحقيق نتائج جديدة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الصيني إلى نظيره الكوري الشمالي اليوم، بمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وأضاف بينج أنه خلال السنوات الأخيرة، وجه الزعيم الكوري حزب العمال الكوري وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتنفيذ الخط الاستراتيجي الجديد، والتركيز على التنمية الاقتصادية والتعزيز النشيط للتبادلات والتعاون الأجنبي، مما حقق نتائج مهمة.

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