وزارة الرياضة تحيل ملف اختفاء مقتنيات من اتحاد الكرة إلى النائب العام

أحالت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى النائب العام، وذلك فى ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك فى ضوء استمرار عمل لجان الفحص بالوزارة بمختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

كانت وزارة الرياضة قد شكلت لجنة رقابية و قانونية و فنية للبحث والتحقيق فى اختفاء كؤوس من مقر اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية .

وكان أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق قد اكد أنه فوجئ بمحطات عالمية تتحدث معه عقب إعلان اتحاد الكرة المصري عن اختفاء بعض الكؤوس والدروع من المقر الخاص به، وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "لم يكن هناك أي داعِ لـ إثارة كل هذه البلبلة حول كأس الأمم المسروق، ولا يوجد ما يُسمي بـ النُسخة الأصلية، كلها نسخ بيعملها الاتحاد الإفريقي وسعرها 2000 يورو". Advertisements أضاف: "الأمر معروف منذ عام 2013 وعندما تحدث معي كابتن شوبير قلت له إنني ليس في موضع اتهام ولكني فوجئت بإثارة هذا الأمر في ذلك التوقيت" ، وختم حديثه قائلا:"فوجئت بمحطات عالمية تتحدث معي وتريد أن تعرف القصة، وكان لابد أن يتم تهدئة الأمور ولكن البيان الذي نشره اتحاد الكرة أثار الجدل والبلبلة". وكان البعض قد ردد وجود الكأس فى منزل الصقر قبل أن ينفى أحمد حسن هذا الأمر، وكتب حسن عبر حسابه الشخصى على تويتر، "وأنا كمان هحكيلكم حكاية شربات.. قالك كأس ضاع واسألوا أحمد حسن.. دول 4 يا بابا أنت وهو علشان لو ناسين ؟! و لو عاوزين واحد كمان ممكن نرجع نلعب ونجيب كأس خامس.. والله فعلاً عايشين كوميديا هابطة !!! بس الصورة حلو". وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه يتم إجراء جرد داخل الجبلاية لمعرفة الكؤوس والدروع والميداليات الموجودة داخل الجبلاية منذ إنشائه، والبطولات التى حصل عليها المنتخبات، إلى جانب الدروع والهدايا التذكارية فى السنوات الماضية. وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى الآن لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة، وبعض الدروع فقط، وهذا أمر غير طبيعى، موضحاً أنه تم فتح تحقيق موسع داخل الاتحاد ومطالبة الحسابات ومسئولى الخزنة الخاصة بالكؤوس والدروع، بكشف عن جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التى دخلت خزينة اتحاد الكرة، خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء.



