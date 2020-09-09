زى النهاردة.. الأهلى يهزم إنبى بثنائية ويتوج بالسوبر السابع.. فيديو

فى مثل هذا اليوم 9 سبتمبر 2012، أقيمت النسخة العاشرة لمسابقة السوبر المصرى بين الأهلى بطل الدورى وحامل اللقب بقيادة حسام البدرى، وبين إنبى بطل كأس مصر بقيادة طارق العشرى باستاد برج العرب في الإسكندرية، ونجح الأهلى فى الاحتفاظ باللقب بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الله السعيد بعد مرور ثلث ساعة من الشوط الأول من متابعة لضربة الجزاء التى تصدى لها محمد عبد المنصف، وتعادل محمد شعبان من ضربة حرة أخطأ شريف إكرامى التعامل معها قبل النهاية بـ12 دقيقة، وفى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل محمد ناجى جدو هدف البطولة، ليحقق الأهلى لقبه السابع.

أدار المباراة الحكم الدولى محمد فاروق، الذى أشهر البطاقة الحمراء لمدافع إنبى الموزمبيقى مانو.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

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على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.



