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شهدت مدينة شربين بمحافظة الدقهلية انهيار منزلين بمنطقة أرض غيث بجوار أحد المصانع، صباح اليوم، نتيجة تصدعات فى أحدهما، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الانهيار وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين سقوط منزل ملك حسام الدفرى مكون من 5 طوابق، وتبين أن المنزل مبنى حديثا، لكن ظهر فيه بعض التصدعات منذ فترة، وقام صاحب العقار بإخلائه من أجل إعادة ترميميه.
وانهار العقار صباح اليوم على منزل مجاور له، ما أدى لسقوط المنزل الثانى وتبين أنه عقار قديم مكون من 3 طوابق باسم حسين صقر، وتسبب فى ذلك إصابة زوجته وتبلغ من من العمر 60 سنة بإصابات خطيرة، وفقدت العين الشمال، وتم نقلها إلى المستشفى العام وكذلك إصابة الزوج، وولده بإصابات متفرقة.
وكشفت المعاينة المبدئية أن الشروخ التى ظهرت بالمنزل الأول كانت بسبب بناء برج مجاور له أدى إلى تصدع المنزل.
انهيار أحد المنازل
المنزل عقب انهياره
ركام
انهيار منزل على منزل مجاور
جانب من المنزل المنهار
جانب من محتويات المنزل المنهار
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انهيار عقارين بالدقهلية وإصابة 3 من أسرة واحدة بينهم حالة خطيرة.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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