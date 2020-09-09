شوبير يطالب اللجنة الخماسية باستكمال "القوة" وتنفيذ عقوبات الانضباط

طالب الإعلامى أحمد شوبير مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بإعلان آليات تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط التى أصدرتها أمس، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أسعدتنى للغاية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة والتى صدرت أمس بحق عدد من الشخصيات فى الوسط الكروى، لأول مرة أشعر أن هناك أكشن فى اتحاد الكرة، وفى تصميم على الاستمرار بقوة حتى نهاية مدة عمل اللجنة الخماسية"، مؤكدا أنه لو استمرت اللجنة الخماسية بنفس القوة يبقى "شابوو"، وحاجة كويسة جدا، ولكن لازم يعلنوا آليات تنفيذ قرارات لجنة الانضباط، عشان التاريخ بيقول إن هناك مليون عقوبة أصدرت ولم يتم تطبيقها ولو حد شايف إنى غلطان يطلع الدفاتر ويقرأ، فلازم نتبع القرارات بآلية التنفيذ حتى نصفق للجنة الخماسية على القوة فى إدارة المسابقة والعدالة على الجميع".

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم تغريم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادى سموحة والسيد سمير حلبية رئيس النادى المصرى 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك وطارق العشرى المدير الفنى السابق للنادى المصرى وسعيد لطفى رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادى الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمى مدرب نادى مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإدارى لنادى مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه، فيما رأت اللجنة توبيخ كل من: محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوى مجلس إدارة النادى المصرى وخالد مهدى مدير فريق الإنتاج الحربى وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى.

