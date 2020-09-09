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فايلر يدرس إعادة قفشة لتشكيل الأهلي أمام الإسماعيلى

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يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إعادة محمد مجدى قفشة لاعب الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة الفريق أمام الإسماعيلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ لبطولة الدورى الممتاز، حيث ينوى مواجهة الإسماعيلى بطريقة مختلفة عن المباريات الماضية بعد مشاهدته لعدة مباريات لفريق الدراويش.

وغاب قفشة عن التشكيل الأساسى للأهلى فى مباراة حرس الحدود الأخيرة التى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، لكنه حل بديلا وسجل هدفا، فيما سجل الآخر وليد سليمان. ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 68 نقطة ويتبقى له 8 نقاط فقط لحسم اللقب مبكرا .

من ناحية أخرى، مازالت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر تضع الخطوط العريضة الخاصة بخطة التعاقدات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وعلم السابع أن الكونغولى مالانجو مهاجم الرجاء المغربى ومازيمبى السابق يعد واحد من أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى فى الموسم الجديد، بعد أن نال إشادة إدارة الكرة بالأهلي.

وفشلت محاولات الأهلى لضم مواطنه جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى وكذلك سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقى لرفض أنديتهما بيعهما للأهلي، ليدخل لاعبين أخرين دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم خط الهجوم.

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وفتح مسئولو الأهلى الباب أمام رحيل الثلاثى الأجنبى الأنجولى جيرالدو والمغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى خاصة وأن الفريق الأحمر على قوته حالياً 6 لاعبين أجانب فبالتالى أصبح تسويق واحد منهم أمر وجوبي، بينما إذا أراد الأهلى التعاقد مع أى لاعب أجنبى جديد سيحتاج بيع واحد من اللاعبين الأجانب الموجودين أمامه.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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