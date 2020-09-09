كلوب يحسم مستقبل فينالدوم مع ليفربول بعد مفاوضات برشلونة

يعقد الألمانى يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، جلسة خاصة مع جورجينيو فينالدوم نجم وسط الريدز للحديث حول رغبته فى الانتقال إلى برشلونة الإسبانى هذا الصيف، وارتبط اسم جورجينيو فينالدوم بالانتقال إلى برشلونة خلال الفترة الحالية، بعدما رشحه مواطنه الهولندى رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد لتدعيم وسط البارسا.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، فإن يورجن كلوب سيجتمع بالهولندى جورجينيو فينالدوم اليوم، الأربعاء، على هامش التدريبات التي يقوم بها الفريق، من أجل حسم مستقبله داخل "أنفيلد".

وعاد جورجينيو فينالدوم إلى تدريبات ليفربول، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده مؤخرًا، والمشاركة في دوري الأمم الأوروبية، حيث خاض مباراتي بولندا وإيطاليا على الترتيب.

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وأضافت الصحيفة، أن جورجينيو فينالدوم اعترف بوجود مفاوضات من جانب برشلونة خلال تواجده فى معسكر هولندا، كما أثنى اللاعب الدولي على مدربه السابق رونالد كومان، في إشارة لترحيبه للتواجد تحت قيادته في برشلونة الموسم المقبل.

ويرتبط فينالدوم بعقد مع ليفربول ممتد حتى الصيف المقبل 2021، ويحاول مسئولي الفريق الإنجليزي، إما تجديد التعاقد أو الرحيل، قبل مغادرة انفيلد مجانًا بعد موسم واحد.



