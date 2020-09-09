مسلسل دانتيل الحلقة 15 .. شاهد مسلسل دانتيل الحلقة 15 الخامسة عشر كاملة

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وتدورأحداث مسلسل دانتيل حول عدة أشخاص يكتشفون خلال ذكرى مشغل دانتيل الخامسة والثلاثين أسرارا عجيبة بين جدرانه وبناءه والتي استطاعت أن تقلب حياتهم رأسا عن عقب من هول ما رؤوا .
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المصدروكالات
المصدر : https://medadpress.com/?p=1708
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