كهربا يؤكد جاهزيته للمشاركة أمام الإسماعيلى وينتظر إشارة فايلر

بات محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلى، جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة والنصف مساء بعد غد، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك اللاعب فى تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقاً من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الجانب البدنى الذى تفوق فيه اللاعب مؤخراً من خلال مشاركته المنتظمة فى التدريبات، وانتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة، حيث كانت آخر مباراة فى العقوبة هى موقعة حرس الحدود الأخيرة وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف كهربا 10 مباريات محلية بسبب أحداث مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك الأخيرة بالإمارات، وانتهى الإيقاف فى مباراة الحرس أول أمس بالجولة الـ25 للدوري.

وشارك كهربا فى تدريبات الأهلى الماضية وأصبح جاهزاً، وإن كانت مشاركته اللاعب فى لقاء الإسماعيلى تنتظر إشارة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمشاركة فى موقعة الإسماعيلي.

وكان الأهلى قد واصل انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدورى، ليحلق منفردا بقمة الدورى الممتاز برصيد 68 نقطة.

