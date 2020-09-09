- 1/3
- 2/3
- 3/3
صدمت عائلة كاردشيان كل محبى ومتابعى برنامج تليفزيون الواقع الشهير "Keeping Up with the Kardashians" أو "KUWTK"، حيث سيبث الموسم الأخير من البرنامج فى أوائل العام المقبل 2021.
نساء عائلة كاردشيان
وأصدر أفراد عائلة كاردشيان وجينر بيانا تناقله أفراد العائلة الشهيرة عبر صفحاتهم الموثقة على الـ SOCIAL MEDIA جاء فيه أنه بالرغم من أن القرار صعب للغاية إلا أن أفراد عائلة كاردشيان قرروا توديع "Keeping Up with the Kardashians".
وجاء فى البيان الذى نشرته كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر: "بعد 14 عاما، و20 موسما، ومئات الحلقات والعديد من الاستعراضات، نحن ممتنون جدا لكم جميعا لمتابعتكم لنا طوال هذه السنوات، خلال الأوقات الجيدة، والأوقات السيئة، وتابعتوا لحظات السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد، ففى الحقيقة نحن سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق".
بوست كريس جينر
وتابع البيان "شكرا لآلاف الأفراد والشركات الذين كانوا جزءًا من هذه التجربة، والأهم من ذلك، شكر خاص جدا لرايان سيكرست لإيمانه بنا، لكونه شريكا لنا، وفريق الإنتاج لدينا في Bunim / Murray، الذين أمضوا ساعات لا تحصى في توثيق حياتنا، ومن المقرر أن يبث موسمنا الأخير فى أوائل العام المقبل 2021".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بث آخر موسم من برنامج KUWTK فى بداية 2021.. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.