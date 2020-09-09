كارتيرون يحدد الظهير الأيمن للزمالك فى المران الختامى لمواجهة سموحة

يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مفاضلة فى المران الأخير اليوم، الأربعاء، لاختيار الظهير الأيمن للأبيض فى مواجهة سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غد، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على استاد برج العرب فى الإسكندرية، حيث يواجه الزمالك أزمة فى الوقت الحالى فى الظهير الأيمن فى ظل استمرار تأهيل حازم إمام من إصابة العضلة الأمامية بينما يفتقد الأبيض لجهوده ظهير الصاعد أحمد للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء الماضى أمام طلائع الجيش.

ويبحث كارتيرون الاستعانة بأحد اللاعبين الصاعدين فى هذا المركز أو إعادة الدفع بمحمد عبد الغنى مدافع الفريق فى ذلك المركز، حيث سيحدد كارتيرون قراره بشأن ذلك الأمر فى مران اليوم بصورة نهائية، قبل دخول معسكرا مغلقا فى الإسكندرية، استعدادا للمواجهة المنتظرة مع الفريق السكندرى التى ستقام مساء الغد.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته، مساء الاثنين الماضى، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بقلعة ميت عقبة، عقب فوز الفريق على طلائع الجيش، الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز بهدف دون رد، حيث بدأت التدريبات بفترة إحماء تحت إشراف الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى التى شاركت فى مواجهة أمس والثانية لباقى اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

