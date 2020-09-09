رابط منصت مدرستي 1442 .. هنا رابط منصت مدرستي التعليمية 1442

بعد اعلان وزارة التربية والتعليم السعودي لدء العام الدراسي الجديد 1442 هـ بتاريخ الحادي عشر من محرم على الطريقة الالكترونية وعن طريق منصت مدرستي ، بادر مئات الألاف من طلية الثانوي والمتوسط بالبحث عن رابط منصت مدرستي والذي يمكنهم من الدخول الى منصة مدرستي التعليمية بسهولة ، حيث أنها منصة ممتازة وعتمدة من قبل الوزارة ، ناهيك عن أنها تحاكي الواقع حيث يوجد داخل برمجتها وعناصرها أماكن لتلاقي الطلبة بالمعلمين عن طريق مقاطع الفيديو بتوفير شرح مفصل يسهل وصول المعلومات للطلبة اضافة الى الكتب الالكترونية التي تسهل العملية الدراسية .

ووننقل لكم عبر موقع دوت الخليج الاقتصادية وخلال هذا المقال رابط منصت مدرستي ، حيث أن هناك العديد من الأسئلة التي تدور في أدمغة أولياء الأمور والطلبة حول العملية التدريسية ، ستجدون تلك بعد الدخول الى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية عبر الرابط الذي سنضعه لكم أسفل هذا المقال والذي سيتيح لكم الدخول مباشرة الى موقع منصة مدرستي التعليمية.

تجدون هنا رابط منصت مدرستي : اضغط هنا

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المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1710