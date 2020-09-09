مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 9 التاسعة مترجمة للعربية موقع قصة عشق

ننقل لكم هنا مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 9 التاسعة كاملة ومترجمة للعربية ، حيث احتوت الحلقة على مشاهد مشوقة أثارت اعجاب متابعي المسلسلات التركية ، كما وظهر داخل اعلان الحلقة التاسعة مشهد يحتله نبرة موسيقى حزينة عندما يأتي البطل سيركان الى حديقة ورود ايدا ويطلب منها الاعتذار بعد رحيلها عنه ، بسبب الاتهامات التي وجهت لها من قبله ، وبعد اعتذاره الا أن ايدا لم ترض بالبقاء معه وأنهت الاتفاق الموقع بينهما لتنتظرنا احداث مشوقة خلال هذه الحلقة الليلة.

وتدور قصة مسلسل أنت اطرق بابي حول الممثل سيركان بولات والذي يقطع منح احدى طالبات الثانوية العامة للسفر الى الخارج ،في حين بعد مدة يعرض سيركان على الطفلة صاحبة الـ 18 عام ارجاع منحتها الدراسية بعد أن تظاهرا بعقد خطوبة لمدة شهرين من الزمن ، الا أن الطفلة ايدا لم تقبل ذلك العرض لأسباب كثيرة أولها كرهها لسيركان ،الا أنها تصبح مضطرة الى ان تقبل عرضه ، بينما يعيشان خلال الشهرين الذين تظاهرا خلالها بعقد الخطوبة أشياء أفقدتهم الصواب ،لتنشب علاقة حب مليئة بالصعاب بينهم .

مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 9 التاسعة ، تجدونها هنا حال توفرها خلال الساعات القادمة :

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المصدروكالات

المصدر : https://medadpress.com/?p=1719