تردد القنوات التعليمية .. تردد القنوات التعليمية في مصر والسعودية

تردد القنوات التعليمية ،قررت وزارة العليم استمرار العملية التعليمية ولكن بأسلوب التعليم عن بعد وهذا القرار جاء بناءا على حالي الطوارئ التى أدت الى إعلان تعليق الدراسة الى اجل غير مسمي بسبب انتشار فيروس كورونا وتحوله الى وباء عالمي، حيث انتشاره فى الخليج العربي وأوروبا وأمريكا والصين، جعل المملكة تعلق الدراسة خوفا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا بينهم.

ولذلك أتاحت تردد القنوات التعليمية 2020 ومن خلاله يتابع الطلاب دروسهم بطريقة سهلة جدا كل ما عليهم هو تنزيل تردد القناة الفضائية قناة دروس التعليمية السعودية ومتابعة الدروس اليومية، وأيضا إتاحة منصة عين التعليمية من خلال رابط يمكن التعرف على الدروس والمواد الدراسية لكافة المراحل.

لمواجهة حالة الرعب بسبب كورونا قررت وزارة التعليم تعليق الدراسة ومتابعة التعليم فى المنازل، وهو ما أطلقت عليه المدرسة الافتراضية، حيث أمرت أن يكون الامر بالتعليم عن بعد وأتاحت قناة تعليمية على اليوتيوب وأيضا موقع الكتروني أطلقت عليه بوابة أو منصة عين التعليمية للدروس وأيضا قناة فضائية تبث كل الدروس اليومية خلال 24 ساعة مع الإعادة وهنا يوف نتعرف على تردد قناة دروس التعليمية السعودية 2020.

تردد قناة عين دروس التعليمية السعودية 2020

مع إطلاق السعودية متمثلة بوزارة التعليم قناة فضائية خاصة بمتابعة الدروس اليومية لطلاب الصفوف الابتدائية والثانوية والمتوسطة، لذلك على الطلاب وأولياء الامر أن يتابعوا الدروس اليومية التى تعلن على قناة عين للدروس التعليمية، ولمتابعة القناة على الجميع أن يضبط القناة الفضائية من خلال التردد التى أطلقته السعودية وهنا تردد القناة على عرب سات ونايل سات.

اسم القناة الفضائية التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر قناة عين للدروس 12437 عمودي 27500 عرب سات قناة عين للدروس 11564 افقي 27500 نايل سات

قناة عين للدروس يوتيوب

وأيضا لمن فاته الدروس على القناة الفضائية يمكنه متابعة الدروس وإعادتها من خلال قناة عين للدروس على موقع اليوتيوب الشهير وهي تعمل على تنزيل كافة الشروحات للدروس جميعها ولكافة المراحل، لذلك يمكن للطالب أو أولياء الأمور مراجعة كافة الدروس من خلال قناة عين للدروس على اليوتيوب وهنا رابط قناة الدروس التعليمية على اليوتيوب اضغط هنا.

ولا ننسي أيضا أن وزارة التعليم أطلقت منصة عين للدروس والتعليم الموحد، وهو عبارة كمدرسة افتراضية من قنوات ومواقع يتم التعليم عن بعد، وسوف تستمر العلمية التعليمية عن بعد بدون التوجه الى المدارس خلال حالة الخوف والرعب من انتشار وتفش فيروس كورونا فى السعودية والإعداد تتزايد ولولا تعليق الدراسة لوصل الى عدد لا يمكن السيطرة عليه من قبل الجهات المختصة فى السعودية.

تردد القنوات التعليمية المصرية دروس الثانوية العامة

– القناة التعليمية المصرية 1

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معدل الترميز: 27500.

التردد: 11747.

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: EDU 1.

– تردد قناة مصر التعليمية مباشر

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12380.

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: EDU 2.

تردد قناة مصر التعليمية 2020

كيفية ادخال التردد الخاص بقناة مصر التعليمية 2020 على الرسيفر:

* اضغط على زر Menu – القائمة.

* سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.

* اختر تثبيت – Installation.

* الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.

* قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

* قم بإدخال التردد السابق ذكره.

* اختر القطبية (رأسي V أفقي H).

* قم بإدخال معدل الترميز (27500).

* اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.

* قم بعمل حفظ – Save.