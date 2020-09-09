إحباط محاولة راكب تهريب كمية من أقراص الترامادول عبر مطار القاهرة

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المدرج بجداول المخدرات، بحوزة راكب قادم من باريس، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب، حيث إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتبعة على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، اشتبهت نورا السيد عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية، في راكب أثناء شروعه في الخروج من اللجنة وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة "اكس راي" لاحظ محمد جبر مأمور الجمرك وجود عبوات تكرارية من الأدوية.

وقام محمد فيصل المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، بتكليف محمد سمر مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كمية من أقراص الترامادول المخدر.

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وأمر مصطفي حلمي الجندي مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.