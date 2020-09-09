كواليس غرفة الملابس.. حين بكى جمال حمزة لـ"أبو الأشبال" بسبب الأهلى

دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

أحمد مصطفى المُلقب بـ"أبو الأشبال" رمز من رموز الزمالك ورئيس قطاع الناشئين بالأبيض فى فترة الستينيات، والشاهد على نشأة العديد من أجيال القلعة البيضاء بداية من تواجدهم فى قطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة، ومن بين هؤلاء النجوم، يتحدث أبو الأشبال عن جمال حمزة، مهاجم الزمالك السابق، ويكشف عن أبرز المواقف التى جمعتهما سويًا قائلاً، "لا يشكك أحد فى زمالكاوية جمال حمزة، الذى تدرب أمام عينى لسنوات طويلة فى الزمالك، لا شك فى زمالكاوية جمال حمزة رغم توقيعه للأهلى فى فترة من الفترات.. متعته دائمًا هي التسجيل فى الأهلى فى مباريات الناشئين".

وأضاف، "فى إحدى المباريات كان الزمالك فى الناشئين متأخرًا بهدف أمام الأهلى بالشوط الأول.. تحدثت مع اللاعبين بضرورة التركيز لتعويض الهدف، جمال حمزة أجهش بالبكاء بشكل غير طبيعى وقال لن نخسر من الأهلى.. وبدأ الشوط الثانى وانتهت هذه المباراة بالتعادل 2-2 وسجل وقتها جمال حمزة هدفاً فى الأهلى".

