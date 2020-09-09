وزارة الرياضة تشكل لجان تفتيش على الهيئات الرياضية لكشف المخالفات

قرر مسئولو وزارة الشباب والرياضة تشكيل لجان تفتيشية على الهيئات الرياضية، لفحص الإجراءات والأوراق بالاتحادات والأندية، وحال ثبوت مخالفات فى أى إجراءات يكون مصيرها التحويل للنيابة العامة، وفقا لما ينص عليه القانون بعدما تعددت الشكاوى ضد بعض الهيئات حول وجود مخالفات ما يعطل سير العمل الذى جعل الوزارة تتدخل بدورها الرقابى لحل هذه الأزمات وكشف المخالفات ومحاسبة المتسببين وتحويلهم للنيابة العامة.

جاء ذلك بعدما شكلت وزارة الرياضة لجنة رقابية وقانونية وفنية للبحث والتحقيق فى اختفاء كؤوس من مقر اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، وبناءً على تقرير اللجنة وتوصياتها، تم تحويل ملف الأزمة إلى النائب العام للبت فى أمره، كما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتشكيل لجان الفحص بمختلف الهيئات الرياضية لرفع التقارير الخاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن، وهو ما تبين بالفحص والتفتيش باتحاد الكرة، بناءً على المعلومات التى ترددت عن اختفاء بعض المقتنيات منها الكؤوس خاصة كأس أمم أفريقيا 2010، و قد تبين عدم وجود سوى 4 كؤوس بمقر الجبلاية بالإضافة إلى عدد من الميداليات فقط .



