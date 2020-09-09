ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها قطع غيار بالتجمع

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة التجمع، وحرر محضر بالواقعة. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة سيارة تابعة للشركة عمله حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (تاكسى أجرة)، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة أشخاص (مالك السيارة التاكسى – عاطلان – سائق "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وإعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "قطع غيار"، كما أرشد المتهمين عن (صاحب مخزن "سيئ النية" له معلومات جنائية ومقيم بالقليوبية) أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها، وتم بإرشاده ضبط عدد (3) سيارات مقطعة أجزاء داخل المخزن ملكه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.