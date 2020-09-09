أهم الاخبار

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها قطع غيار بالتجمع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة التجمع، وحرر محضر بالواقعة. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة سيارة تابعة للشركة عمله حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

 

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى تحت أشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (تاكسى أجرة)، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة أشخاص (مالك السيارة التاكسى – عاطلان – سائق "لثلاثة منهم معلومات جنائية"). 

Advertisements

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وإعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "قطع غيار"، كما أرشد المتهمين عن (صاحب مخزن "سيئ النية" له معلومات جنائية ومقيم بالقليوبية) أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها، وتم بإرشاده ضبط عدد (3) سيارات مقطعة أجزاء داخل المخزن ملكه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها قطع غيار بالتجمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا