صفحة سينرجى تهنئ إنعام سالوسة بعيد ميلادها: صاحبة الـ100 وجه المتألقة

هنأت شركة سينرجى للإنتاج التليفزيونى والسينمائى، النجمة القديرة إنعام سالوسة، بعيد ميلادها الذى يحل اليوم الأربعاء، حيث إنها مواليد 9 سبتمبر عام 1939، متمنية عاما سعيدا لصاحبة الـ100 وجه والمتألقة دائما، مضيفة: "كل عمل بتعمله لها بصمة مكنتش هتحصل إلا بها".





ونشرت سينرجى، عبر حسابها على تويتر، صورة للفنانة القديرة، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد صاحبة الـ100 وجه المتألقة دايما، اللى كل عمل بتعمله لها بصمة مكنتش هتحصل إلا بها، كل سنة والجميلة إنعام سالوسة بخير وطيبة".





من ناحية أخرى انضمت النجمة إنعام سالوسة لقائمة أبطال مسلسل محمد رجب الجديد "ضربة معلم"، وتعاقدت على العمل بشكل رسمى الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تواصل الجهة المنتجة للمسلسل فى تعاقدات باقى النجوم، استعداداً لمعاينة الديكورات وانطلاق التصوير، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وكان أول المنضمين النجم رياض الخولى.

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انعام سالوسة

وكان آخر أعمال الفنانة القديرة إنعام سالوسة، خلال موسم دراما شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل " الفتوة" مع النجم ياسر جلال، الذى حقق نجاحاً جماهيريا، وشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، مى عمر، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى وإنتاج سينرجى.



انعام سالوسة فى الفتوة

ولدت الفنانة إنعام سالوسة، فى 9 سبتمبر عام 1939 بمدينة دمياط، وأحبت التمثيل والموسيقى منذ صغر سنها، وتعلمت العزف على آلة "الأكورديون" فى المرحلة الثانوية، وعندما التحقت بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة عين شمس، شاركت فى المسرح الجامعى وقدمت عددا كبيرا من العروض، وخلال دراستها الجامعية تعرفت على زوجها المخرج المسرحى الكبير سمير العصفورى، وتزوجا بعد التخرج أثناء دراستهما بمعهد الفنون المسرحية، الذى التحقا به بعد تخرجهما من كلية الآداب، وتحمس لموهبتها أساتذتها عباقرة الفن حمدى غيث ومحمود مرسى وعبد الرحيم الزرقانى.



إنعام سالوسة

وفى عام 1964 رشحها المخرج نور الدمرداش للمشاركة فى بطولة مسلسل "لا تطفئ الشمس" الذى ضم عددا كبيرا من النجوم الكبار أمثال كرم مطاوع وصلاح السعدنى وزوزو ماضى، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وتوالت أعمال إنعام سالوسة فى التلفزيون، ومنها: "حكاية الأيام، وبنات ثانوى، وجحا المصرى، وهو وهى، غوايش، ذئاب الجبل، ليالى الحلمية، السقوط فى بئر سبع، تامر وشوقية.. وغيرها"، كما شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية الهامة ومنها: "عسل أسود، الإرهاب والكباب، النوم فى العسل، طائر الليل الحزين، موعد على العشاء، همام فى أمستردام، اكس لارج، عايز حقى.. وغيرها".

