مواعيد مباريات الأربعاء.. 8 مواجهات فى ختام الدوري السعودي

تواصل منافسات كرة القدم فى شتى أنحاء العالم العودة بشكل تدريجى من جديد بعد توقف طويل وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تقام اليوم الأربعاء 9 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة أبرزها مواجهة الهلال مع الشباب ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجارى 2019-2020. مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الهلال × الشباب – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 1 HD ضمك × الفتح – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 6 HD العدالة × الاتحاد – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 4 HD النصر × الاتفاق – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 2 HD الحزم × الوحدة – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 7 HD Advertisements الفيصلى × أبها – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 8 HD الأهلى × الرائد – السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 3 HD التعاون × الفيحاء - السابعة والنصف وخمس دقائق – على قناة KSA Sports 5 HD مواعيد مباريات الدوري المغربى اليوم الجيش الملكى × الوداد البيضاوى – السادسة مساء – على قناة Arryadia live HD



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