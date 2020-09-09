شاهد أجمل صور الفنانة القديرة إنعام سالوسة بفترة الشباب

الفنانة القديرة إنعام سالوسة صاحبة الابتسامة والبهجة شاركت فى بطولة أكثر من 250 فيلما ومسلسل وتميزت في أدوارها المختلفة، وتستحوذ على قلوب جمهورها ونشاهدها في كل مرة بشكل جديد وتبدع في تجسيدها دور الأم، وبمناسبة عيد ميلادها شاهد أجمل صور إنعام سالوسة في شبابها.وشاركت إنعام سالوسة في العديد من الأعمال المسرحية للمسرح الجامعي لكلية الآداب بجامعة عين شمس حيث كانت تدرس، وبعد تخرجها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

من أشهر أعمالها في الدراما التليفزيونية، مسلسلات "ليالي الحلمية بأجزائه، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي"، كما شاركت في عدد كبير من الأفلام السينمائية من أهمها "موعد على العشاء، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود".





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وفى سياق آخر انضمت النجمة إنعام سالوسة لقائمة أبطال مسلسل محمد رجب الجديد "ضربة معلم"، وتعاقدت على العمل بشكل رسمى،الأيام الماضية ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والعمل من من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وكان أول المنضمين النجم رياض الخولى.

وكان آخر ظهور للنجمة أنعام سالوسة فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل " الفتوة" مع النجم ياسر جلال وحقق نجاحاًجماهيرياَ، وشارك في بطولته كل من الفنان أحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، ومى عمر، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى إنتاج سينرجى.



