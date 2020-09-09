بيراميدز يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمباراة المصرى

توجه فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر لها الثالثة والنصف عصر غد الخميس، باستاد برج العرب، فى إطار مواجهات الجولة 26 من الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق السماوى تدريبه الأخير قبل لقاء المصرى مساء اليوم، والذى سيرسم بناءً عليه المديرالفنى خطة اللعب وتحديد العناصر التى ستشارك بصفة أساسية، لاسيما أن قائمة بيراميدز تشهد عودة عبد الله السعيد قائد وسط الملعب، بعد شفائه من الإصابة العضلية التى تعرض لها منذ مواجهة سموحة، وغاب على إثرها عن عدة مواجهات أخرهم مباراة الزمالك ثم الجونة، ومازال أحمد الشناوى حارس المرمى غائبًا بسبب الإصابة. وجاءت قائمة بيراميدز المتوجهة إلى الإسكندرية على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور Advertisements خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس. ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 41 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر في 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما لايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والاتحاد السكندرى والإسماعيلى.



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