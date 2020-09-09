الداخلية تضبط 7 تشكيلات عصابية فى الغربية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 7 تشكيلات عصابية بالغربية ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية .

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الغربية عن ضبط 7 تشكيلات عصابية ، حيث ضم التشكيل الأول "9 عاطلين "لخمسة منهم معلومات جنائية" مُقيمين بمحافظة كفرالشيخ" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بالإكراه وبإسلوب توصيل الأسلاك متخذين من دوائر أقسام ومراكز شرطة "قطور - السنطة - كفر الزيات - طنطا – المحلة - بسيون بالغربية – قويسنا - بركة السبع - شبين الكوم بالمنوفية"مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "مسدس صوت - فرد خرطوش و 5 طلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب 32 حادث بذات الإسلوب وحيازتهم الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لإستخدامها فى نشاطهم الإجرامى ، وتم بإرشادهم ضبط 32 دراجة نارية .

وضم التشكيل الثانى 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان طنطا مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم "10 جرام لمخدر الهيروين - 2 سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية "بدن لوحات معدنية" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 4 حوادث بذات الإسلوب بدائرة قسم ثان طنطا وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات "4 هواتف محمولة".

وتبين أن التشكيل الثالث 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة متخذين من دائرة مركز شرطة السنطة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء إستقلالهم سيارة ربع نقل ملك أحدهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم "واقعتين بذات الإسلوب" بدائرة مركز السنطة والسيارة المضبوطة بحوزتهم هى المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات "بوابة حديدية - 9 أبواب خشبية - 17 ضلفة زجاج - 20 نافذة خشبية - 7 أبواب ونوافذ - محراث حديدى - 2 فأس" .

وضبطت أجهزة الأمن التشكيل الرابع، عبارة عن "عاطلان ، مُقيمان بالمحلة" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المحلة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 7 حوادث بذات الإسلوب بدائرة أقسام ومراكز شرطة "أول وثان وثالث المحلة وأجا بالدقهلية" وتم بإرشاد المتهمان ضبط جميع المسروقات 7 دراجات نارية .

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وأسقطت الشرطة التشكيل الخامس ، الذي ضم 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم وإعترفوا بإرتكابهم "واقعتين بذات الإسلوب بدائرة قسم ثان المحلة" وبإرشادهم تم ضبط الدراجة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع والمسروقات " 2 هاتف محمول" .

وضبطت الشرطة التشكيل السادس، عبارة عن عاطلين "لهما معلومات جنائية" مُقيمين بالمحلة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما وإعترفا بإرتكابهما "3 واقائع بذات الإسلوب بدائرة قسم أول المحلة" وبإرشادهما تم ضبط المسروقات "3 هواتف محمول" .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط التشكيل السابع، الذي ضم 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة مركز شرطة زفتى مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم "فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 4 حوادث بذات الإسلوب بدائرة مركزى زفتى بالغربية - قويسنا بالمنوفية، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات 4 دراجات نارية.



