رئيس الوزراء للمواطنين: التصالح بمخالفات البناء يزيد القيمة العقارية للمبانى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التصالح فى مخالفات المبانى وبمجرد أن يكون المبنى رسمى فذلك يساهم فى زيادة القيمة العقارية له بصورة مضاعفة .

وأكد رئيس الوزراء، أنه بموجب أن يصبح العقار رسمى أصبح هناك للمواطن ضمانة وأصل للتعامل مع البنوك.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق فى أزمته الحالية التى يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التى اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء فى السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.