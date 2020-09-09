أمرت نيابة النزهة، بحبس راكب حاول تهريب كمية شرائط من عقار الترامادول، المدرج بجداول المخدرات، قادم من فرنسا، 4 ايام علي ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي، لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها.
وأفاد مصدر جمركي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس استوقفت "نورا السيد عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية الراكب أثناء شروعه في الخروج من اللجنة وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لأحمد محمد جبر مأمور الجمرك وجود عبوات تكرارية من الأدوية.
وعلى الفور قام محمد فيصل المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود المضبوطات.
وأمر مصطفي حلمي الجندي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حبس راكب أجنبى بتهمة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة 4 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.