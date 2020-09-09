حبس راكب أجنبى بتهمة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة 4 أيام

أمرت نيابة النزهة، بحبس راكب حاول تهريب كمية شرائط من عقار الترامادول، المدرج بجداول المخدرات، قادم من فرنسا، 4 ايام علي ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي، لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها.

وأفاد مصدر جمركي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس استوقفت "نورا السيد عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية الراكب أثناء شروعه في الخروج من اللجنة وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لأحمد محمد جبر مأمور الجمرك وجود عبوات تكرارية من الأدوية.

وعلى الفور قام محمد فيصل المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود المضبوطات.

وأمر مصطفي حلمي الجندي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

